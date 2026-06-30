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Водолацкий: завод Латвии и Украины по производству БПЛА станет законной целью РФ

Любая страна Прибалтики, заявляющая о начале подобного производства, должна знать, что такой объект уничтожат, отметил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Завод по производству беспилотников, который Латвия планирует построить совместно с Украиной на границе с Россией и Белоруссией, станет законной целью для Вооруженных сил РФ. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Если это произойдет, то данное производство станет нашей законной целью, потому что беспилотники будут запускаться на нашу территорию, именно на мирные города, на объекты социальной инфраструктуры», — сказал Водолацкий.

Собеседник агентства отметил, что любая страна Прибалтики, которая открыто заявит о начале производства БПЛА для Украины, должна знать, что этот объект может быть уничтожен.

29 июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс анонсировал строительство совместного с Украиной предприятия по производству беспилотников. Премьер сначала объяснил строительство завода на приграничной территории якобы проблемами занятости населения и необходимостью увеличивать экономическую активность в регионе, однако после подчеркнул, что такое предприятие у границы с Россией и Белоруссией позволит оперативно поднимать в воздух дроны-перехватчики в случае возникновения угроз.

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