Водолацкий: завод Латвии и Украины по производству БПЛА станет законной целью РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Завод по производству беспилотников, который Латвия планирует построить совместно с Украиной на границе с Россией и Белоруссией, станет законной целью для Вооруженных сил РФ. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Если это произойдет, то данное производство станет нашей законной целью, потому что беспилотники будут запускаться на нашу территорию, именно на мирные города, на объекты социальной инфраструктуры», — сказал Водолацкий.
Собеседник агентства отметил, что любая страна Прибалтики, которая открыто заявит о начале производства БПЛА для Украины, должна знать, что этот объект может быть уничтожен.
29 июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс анонсировал строительство совместного с Украиной предприятия по производству беспилотников. Премьер сначала объяснил строительство завода на приграничной территории якобы проблемами занятости населения и необходимостью увеличивать экономическую активность в регионе, однако после подчеркнул, что такое предприятие у границы с Россией и Белоруссией позволит оперативно поднимать в воздух дроны-перехватчики в случае возникновения угроз.