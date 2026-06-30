Водолацкий: завод Латвии и Украины по производству БПЛА станет законной целью РФ

29 июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс анонсировал строительство совместного с Украиной предприятия по производству беспилотников. Премьер сначала объяснил строительство завода на приграничной территории якобы проблемами занятости населения и необходимостью увеличивать экономическую активность в регионе, однако после подчеркнул, что такое предприятие у границы с Россией и Белоруссией позволит оперативно поднимать в воздух дроны-перехватчики в случае возникновения угроз.