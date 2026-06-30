Легли костьми: Парагвай сенсационно выбил Германию с ЧМ благодаря двум спасениям Хиля и промаху Та в серии пенальти

Парагвай победил Германию в 1/16 финала ЧМ по футболу. Подопечные Юлиана Нагельсмана на протяжении всего матча владели колоссальным преимуществом, но смогли отличиться лишь однажды. В начале второго тайма Кай Хаверц затылком замкнул навес Флориана Вирца и сравнял счёт, который перед перерывом в редкой контратаке также ударом головой открыл Хулио Энсисо. В дополнительное время арбитр отменил гол Жонатана Та из-за фола на Орландо Хиле. А в серии пенальти всё решил промах Та, хотя южноамериканцы обязаны были до него не доводить после двух сейвов Хиля.
Сложно представить, но на североамериканском мундиале сборная Германии — вечный претендент на титул и одна из сильнейших команд мира — пробилась в плей-офф впервые за последние 12 лет. Правда, особой эйфории Юлиан Нагельсман в связи с этим не испытывал. Более того, тренер назвал первое место в группе «наказанием», так как из-за нового регламента его подопечные узнали соперника по 1/16 финала всего за 48 часов до выхода на поле.
По итогам группового этапа на место «мальчиков для битья» претендовали Швеция, Шотландия и Парагвай. И хотя жребий свёл их с последними, 38-летний специалист назвал предстоящую встречу «игрой на выживание».
Опасения Нагельсмана были не беспочвенны: южноамериканцы умеют терпеть ради результата. Вместо техничного футбола они предпочитает дисциплину, компактность в обороне и изобилие единоборств. Именно в подобном ключе команда выстрадала победы над куда более статусными Аргентиной и Бразилией в отборочном турнире и намеревалась повторить успех против четырёхкратных чемпионов мира. Густаво Альфаро не скрывал, что вдохновляется матчами против континентальных соседей, которых считает сильнее любого европейского коллектива.
В ответ на самоуверенность визави Нагельсман решил зайти с козырей и впервые выпустил в стартовом составе Дениза Ундава — главного джокера чемпионата мира. На групповом этапе нападающий «Штутгарта» неизменно выходил после перерыва, что не помешало ему забить три мяча и отдать две результативные передачи.
Впрочем, даже присутствие главной ударной силы не позволило Германии подчинить себе соперника с первых минут. В первой же атаке Парагвай заработал угловой, и Хуниор Алонсо едва не поставил в тупик всю оборону фаворита — от раннего гола спасло лишь своевременное смещение Мануэля Нойера, который по-хоккейному опустился на одно колено и выбил мяч.
Немецкие прагматики принялись чертить геометрически выверенные комбинации, однако завершить атаки ударом никак не удавалось. Южноамериканцы бились за каждый участок поля и бросались на мяч с отчаянием всякий раз, когда он приближался к штрафной площади.
В итоге, несмотря на более чем двукратное преимущество по владению и числу ударов, за весь первый тайм фавориты ни разу не попали в створ и практически обрекли Орландо Хиля на безделье. Понервничать голкиперу пришлось разве что на пятой минуте, когда Ундав промахнулся, пытаясь мягким ударом перебросить мяч в дальний угол.
Зато для Нойера — чьё появление на поле в стартовом составе на ЧМ стало рекордным (23-м) в футболке национальной сборной, что позволило превзойти по этому показателю легендарных Лотара Маттеуса и Мирослава Клозе, — работы оказалось с избытком.
На исходе тайма номинальные гости вновь заработали угловой и вторым темпом разыграли стремительную комбинацию, за развязкой которой 40-летний голкипер наблюдал с широко раскрытыми глазами. Матиас Галарса навесил с угла штрафной в район 11-метровой отметки, откуда Хулио Энсисо не постеснялся приложиться головой и вывести свою команду вперёд — попутно вписал в резюме Нойера досадный антирекорд: ветеран бундестим пропустил в десятом подряд матче на ЧМ.
Найти свою игру и проложить дорогу к чужим воротам немцам с трудом удавалось даже после перерыва. В отличие от Бразилии, начавшей встречу с Японией по схожему сценарию, перестраиваться и наращивать обороты Германия не спешила. Более того, на 50-й минуте Йозуа Киммих едва не подписал команде приговор: Энсисо перехватил мяч после неудачной скидки капитана, однако протолкнуть его мимо Нойера не сумел.
Тем не менее, немцы всё же «подсмотрели» кое-что у подопечных Карло Анчелотти и решили сделать ставку на забросы в штрафную. И если в первый раз Каю Хаверцу не хватило роста, чтобы замкнуть, то во второй он своего не упустил, переправив мяч в дальний угол затылком. За эту возможность ему отдельно стоило поблагодарить выполнившего подачу на нужной высоте Флориана Вирца.
Искать счастье «на втором этаже» европейцы продолжили и дальше. Поверив в возможность вырвать победу таким образом, Нагельсман выпустил на поле рослых Вальдемара Антона и Ника Вольтемаде, а роль дополнительного диспетчера доверил Джамалу Мусиале. Однако склонить чашу весов на свою сторону троице не удалось, несмотря на все старания.
Парагвайцы затянули соперника в дополнительное время, хотя сил на осмысленные контратаки даже после замен у них явно не осталось. Во всяком случае, жалкие 10% владения мячом в первом экстра‑тайме наглядно об этом свидетельствовали. Им приходилось терпеть и уповать на то, что чужие забросы не достигнут цели, а арбитр будет благосклонен в спорных эпизодах.
И тот без стеснения занял сторону слабейшего. Сначала Джалал Джайед не поддался на требования назначить пенальти после попадания мяча в руку Густаво Гомесу, а затем и вовсе отменил гол Жонатана Та. Тот перевесел на дальней штанге защитников во время подачи углового и отправил мяч в противоход голкиперу — однако бригада VAR указала марокканскому судье, что эпизоду предшествовал фол Антона на Орландо Хиле.
Эмоции захлестнули даже главных тренеров — оба получили по жёлтой карточке, — а градус грубости на поле резко пошёл вверх, превратив встречу в подобие схватки по правилам смешанных единоборств.
За пять минут до финального свистка не выдержал обычно невозмутимый Мусиала. После того как рефери не усмотрел фола Матиаса Галарсы во время отбора мяча, немец решил расквитаться с обидчиком самостоятельно и буквально влетел ему в ноги. Благо что попал по касательной и удостоился всего лишь «горчичника». Спустя пару минут парагваец ответил грубым наступом сзади, а чуть позже сбил Хаверца вблизи штрафной.
Дотянув до серии пенальти, фавориты обрекли себя на лотерею. А после того как Хиль вытащил удары Хаверца и Вольтемаде, они и вовсе оказались на краю пропасти. Однако парагвайцы умудрились ответить тем же, не реализовав две решающие попытки: Антонио Санабрия перенервничал и пробил мимо, а замысел экс‑динамовца Фабиана Бальбуэна угадал Нойер. Впрочем, воспользоваться подарком Германия не захотела: Жонатан Та пробил сильно выше ворот и позволил Хосе Канале, забившему решающий мяч, сотворить первую громкую сенсацию.