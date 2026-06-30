Легли костьми: Парагвай сенсационно выбил Германию с ЧМ благодаря двум спасениям Хиля и промаху Та в серии пенальти

Парагвай победил Германию в 1/16 финала ЧМ по футболу. Подопечные Юлиана Нагельсмана на протяжении всего матча владели колоссальным преимуществом, но смогли отличиться лишь однажды. В начале второго тайма Кай Хаверц затылком замкнул навес Флориана Вирца и сравнял счёт, который перед перерывом в редкой контратаке также ударом головой открыл Хулио Энсисо. В дополнительное время арбитр отменил гол Жонатана Та из-за фола на Орландо Хиле. А в серии пенальти всё решил промах Та, хотя южноамериканцы обязаны были до него не доводить после двух сейвов Хиля.