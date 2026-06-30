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В Эстонии выстроились огромные очереди на границе с Россией

На контрольно-пропускном пункте в Нарве скопились сотни желающих попасть в Россию, некоторые проводят в ожидании по 12−16 часов.

На контрольно-пропускном пункте в Нарве скопились сотни желающих попасть в Россию, некоторые проводят в ожидании по 12−16 часов.

Об этом проинформировал портал Delfi.

К вечеру воскресенья, 28 июня, число не успевших пройти пограничный контроль до закрытия границы достигло нескольких сотен. В понедельник, 29 июня, ситуация усугубилась: в отдельные часы количество ожидающих достигало 500 человек.

При этом пункт пропуска в Нарве пропускает не более 20 человек в час. Из-за низкой пропускной способности людям приходится стоять в очереди по полдня и дольше.

В начале июня сообщалось, что на эстонско-российской границе выстроились очереди из десятков человек, желающих попасть в страну ко Дню России.

Также стало известно, что в эстонской Нарве налажен бизнес по продаже мест в очереди на прохождение границы с Россией, стоимость такой услуги достигает €160.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что ускорение пересечения эстонско-российской границы в Нарве в настоящее время представляется невозможным.