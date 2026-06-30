Умер чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию Артур Дмитриев

Изначально спортсмен выступал как фигурист-одиночник. В 1986 году перешел в парное катание. Позже Артур Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами — Натальей Мишкутенок в 1992 году во французском Альбервиле и Оксаной Казаковой в 1998 году в японском Нагано.