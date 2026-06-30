Аэропорты Домодедово, Жуковский, Нижнего и Ярославля временно закрыты

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов ввели в аэропортах Домодедово, Жуковский, Нижнего Новгорода и Ярославля.
Об этом сообщает Росавиация.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.Читать дальше