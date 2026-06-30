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Постпредство России: Украина ударами по ЗАЭС шантажирует угрозой ядерной катастрофы

Ударами по Запорожской АЭС (ЗАЭС) Украина пытается шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы, заявила и.о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

Ударами по Запорожской АЭС (ЗАЭС) Украина пытается шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы, заявила и.о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

«Серьезно озабочены резкой активизацией террористических атак в отношении Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара. Нет никаких сомнений в том, что эти атаки призваны дестабилизировать работу крупнейшего ядерного объекта Европы и являются очередной попыткой Киева шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы», — сказала она на заседании Совбеза ООН (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС — остался обесточен после атак ВСУ. 26 июня мэр города Максим Пухов сообщил об атаке на промышленную зону, было повреждено оборудование, закупленное для восстановления подачи электричества. В начале июня электроснабжение в Энергодаре работало только в режиме веерных подключений.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, Россия контролирует ее с марта 2022 года. С того года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».

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