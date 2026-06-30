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Пленный из ВСУ: 116-я бригада понесла большие потери на купянском направлении

Франц Юрашик отметил, что украинское командование «до последнего держало» солдат на поле боя.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. ВС РФ ликвидировали большое количество военнослужащих противника из числа 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ во время боев на купянском направлении. Об этом рассказал пленный украинец Франц Юрашик на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«На Запорожье среди пехоты были очень сильные потери. Но самые большие потери 116-я бригада понесла на купянском направлении. Людей оставляли на мясо. Их с левого берега (реки Оскол — прим. ТАСС) надо было давно выводить. Они до последнего держали», — сказал он.

По словам пленного, военнослужащие бригады несли потери, даже находясь в тыловом районе. «Мы находились сзади тогда, где-то в 4 км от линии фронта. Очень часто было такое, что артиллерийские снаряды ложились в 5−10 м от меня. И пару раз было такое, что просто стенка защитила», — отметил Юрашик.

Пленный был мобилизован летом 2022 года. По его словам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пришли к нему домой, забрали личные документы, а затем отправили в Сумскую область, где он поначалу рыл окопы. Затем его отправили в зону боевых действий в ДНР, в Запорожскую и Харьковскую области. Позже он попал в плен к военнослужащим группировки войск «Север».

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