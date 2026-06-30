Пленный из ВСУ: 116-я бригада понесла большие потери на купянском направлении

По словам пленного, военнослужащие бригады несли потери, даже находясь в тыловом районе. «Мы находились сзади тогда, где-то в 4 км от линии фронта. Очень часто было такое, что артиллерийские снаряды ложились в 5−10 м от меня. И пару раз было такое, что просто стенка защитила», — отметил Юрашик.