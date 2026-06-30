Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский: Европа может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года

Полянский сообщил о вероятности вступления Европы в конфликт с Москвой в ближайшие 4 года.

Источник: Комсомольская правда

Европа может столкнуться с конфликтом с Москвой раньше 2030 года. Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет», — сказал он.

Полянский считает, что дело не только в целенаправленной подготовке Европы к войне и активной милитаризации. Дипломат напомнил, что поводом для этого также служит навязываемый тезис о якобы «агрессивных намерениях» России.

Как писало Politico, большинство европейских стран выступили за переговоры с Россией по вопросу Украины. При этом Париж и Берлин выступили против подобных переговоров.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Брюсселем. Однако полноценного разговора не получается именно из-за позиции Евросоюза.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше