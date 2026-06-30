Европа может столкнуться с конфликтом с Москвой раньше 2030 года. Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет», — сказал он.
Полянский считает, что дело не только в целенаправленной подготовке Европы к войне и активной милитаризации. Дипломат напомнил, что поводом для этого также служит навязываемый тезис о якобы «агрессивных намерениях» России.
Как писало Politico, большинство европейских стран выступили за переговоры с Россией по вопросу Украины. При этом Париж и Берлин выступили против подобных переговоров.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Брюсселем. Однако полноценного разговора не получается именно из-за позиции Евросоюза.