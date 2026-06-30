Астроном Язев: Тунгусский метеорит на самом деле был осколком кометы

Тунгусское космическое тело, столкнувшееся с Землёй в 1908 году, не было метеоритом, а являлось фрагментом ядра кометы, заявил в День метеорита астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.
Об этом Язев рассказал РИА Новости.
Он напомнил, что метеоритом астрономы называют лишь то небесное тело, которое достигло поверхности Земли. Астероид же состоит из камня или металла, в то время как комета — главным образом изо льда.
Именно ледяная природа объясняет, почему многолетние поиски осколков Тунгусского тела не увенчались успехом. При падении со скоростью не менее 20 км в секунду глыба прогрелась до тысяч градусов и взрывообразно испарилась в атмосфере.
«По основной гипотезе учёных, Тунгусское космическое тело не было метеоритом, к Земле приблизился и взрывообразно испарился в её атмосфере фрагмент ледяного ядра кометы», — пояснил он.
Высвобожденная энергия оценивается в 10−15 мегатонн тротила, что сопоставимо со взрывом тысячи атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.
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