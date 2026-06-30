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Аппарат Лантратовой сообщил о фиксации всех сообщений о пытках военнопленных

Аппарат уполномоченного по правам человека в России сообщил, что фиксирует все сообщения о пытках российских военнослужащих и мирных граждан на Украине.

Аппарат уполномоченного по правам человека в России сообщил, что фиксирует все сообщения о пытках российских военнослужащих и мирных граждан на Украине.

«Все сообщения о пытках, издевательствах, угрозах, незаконном удержании и других нарушениях берутся в работу», — сказала омбудсмен Яна Лантратова в разговоре с ТАСС.

По словам уполномоченной, работа по фиксации таких данных ведется при каждом обмене. «На месте мы общаемся с освобожденными военнослужащими. Также разговариваем с гражданскими, которых удается вернуть домой», — уточнила она.

Часть информации требует дополнительной проверки, поэтому назвать точное число обращений сложно, добавила Яна Лантратова. Накануне она сообщала о 550 военнопленных, вернувшихся в Россию за последний месяц.