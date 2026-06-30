Россияне в интернете могут заказать нытинг и делегировать телефонные звонки

«На первый взгляд, подобные предложения выглядят абсурдно. Но за каждым из них стоит вполне понятная потребность: нехватка времени, желание делегировать неприятную задачу, потребность в общении или просто стремление получить необычный опыт. Потому что современный рынок услуг все чаще продает не вещи, а решения конкретных проблем — иногда даже самых неожиданных», — заключили там.