В Харьковской области уничтожен грузинский наёмник ВСУ Кукчишвили

По его данным, 49-летний командир формирования «Грузинские партизаны», впоследствии перешедший в «Грузинский национальный легион»*, был уничтожен на Харьковском направлении. Отмечается, что Кукчишвили участвовал в боевых действиях на стороне Киева с 2014 года.