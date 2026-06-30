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Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 21

Силы ПВО сбили пять БПЛА, летевших на Москву.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написал он в канале на платформе «Макс».

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