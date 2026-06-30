Для красноярских зданий с вывесками установили сроки оформления паспортов фасадов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Городской Совет депутатов согласовал изменения в Правила благоустройства, устанавливающие сроки оформления паспортов фасадов для зданий и многоквартирных домов, на которых размещены информационные конструкции предпринимателей — вывески и таблички.
Паспорт фасада — это документ, который фиксирует внешний облик здания и требования к размещению элементов на его фасаде.
Для объектов, расположенных в зоне особого городского значения и зоне повышенного внимания, оформить и согласовать паспорта необходимо до 31 декабря 2026 года. В этот перечень входят большая часть исторического центра города и улицы гостевых маршрутов, в том числе Дубровинского, 9 Мая, Тотмина, Копылова и другие.
Для всех остальных зданий срок установлен до 31 декабря 2027 года, сообщает городская мэрия.
При этом новые требования не распространяются на индивидуальные жилые дома, объекты культурного наследия, режимные объекты, аварийные многоквартирные дома, подлежащие сносу, а также здания, где отсутствуют коммерческие вывески.
«Эти изменения — давно назревшая необходимость. Информационные конструкции — неотъемлемая часть фасада. Они должны вписываться в общую композицию зданий. В противном случае мы получаем “визуальный” шум, снижающий архитектурную целостность зданий и улиц. Напомню, требования к паспортам фасадов введены ещё в 2018 году, сейчас мы “обрамляем” норму конкретными сроками», — сказала руководитель управления архитектуры — главный архитектор города Юлия Соловарова.
После согласования паспортов фасадов владельцам зданий и предпринимателям необходимо привести вывески и таблички в соответствие с утвержденными требованиями до 1 марта 2028 года.
16+