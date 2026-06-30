Для красноярских зданий с вывесками установили сроки оформления паспортов фасадов

Для объектов, расположенных в зоне особого городского значения и зоне повышенного внимания, оформить и согласовать паспорта необходимо до 31 декабря 2026 года. В этот перечень входят большая часть исторического центра города и улицы гостевых маршрутов, в том числе Дубровинского, 9 Мая, Тотмина, Копылова и другие.