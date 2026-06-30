Помощник экс-премьера Британии Сунака признался в ставках на дату выборов

Уильямс, используя служебную информацию, доступ к которой имел в силу своего положения, сделал ставку в размере 130 долларов на то, что выборы состоятся в июле. Это произошло всего за несколько дней до того, как дата голосования была официально объявлена. В случае успеха он мог бы получить выигрыш в размере 660 долларов.