Официальный визит Макрона в тёмных очках вызвал возмущение в Омане

«Есть очень чёткие правила: общаясь с любым человеком, солнечные очки мы должны снимать, потому что всё‑таки глаза — зеркало души. Когда другой человек не получает зрительный контакт, он не может считать реакцию оппонента и невольно начинает воспринимать это как какую‑то угрозу. В деловом этикете солнечные очки не приняты, особенно на встречах, когда предполагается, что нужно будет общаться с человеком, глядя глаза в глаза», — сказала Богачёва.