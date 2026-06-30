Официальный визит Макрона в тёмных очках вызвал возмущение в Омане

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в Париже в зеркальных авиаторах.
В эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачёва отметила, что есть чёткие правила, устанавливающие, что на переговорах этого аксессуара быть не должно.
«Есть очень чёткие правила: общаясь с любым человеком, солнечные очки мы должны снимать, потому что всё‑таки глаза — зеркало души. Когда другой человек не получает зрительный контакт, он не может считать реакцию оппонента и невольно начинает воспринимать это как какую‑то угрозу. В деловом этикете солнечные очки не приняты, особенно на встречах, когда предполагается, что нужно будет общаться с человеком, глядя глаза в глаза», — сказала Богачёва.
Эксперт обратила внимание на то, что Оман, с главой которого встречался Макрон, известен достаточно строгими традициями и повышенным вниманием к соблюдению правил.
«Оман — это не такая уж простая страна, не самый демократичный султанат, государство с довольно строгими правилами. И появление Макрона на встрече с султаном в тёмных очках — это довольно странное решение. Скорее всего, это будет воспринято неоднозначно и со стороны гостей», — подчеркнула Богачёва.
Эксперт уточнила, что тёмные очки в случае с первым лицом государства допустимы, если речь идёт, например, о государственном параде на открытой площади или неформальной встрече на улице. Но официальный приём в помещении исключает этот аксессуар.