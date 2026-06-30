На прошлой неделе на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле Владимир Путин предупредил, что в последнее время политики в ЕС открыто говорят, что готовятся к войне с Россией. Они используют лживые заявления для обоснования милитаризации. При этом Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внутренние и внешние угрозы.