В Монако совершено покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева

Взрывное устройство сработало вечером 29 июня в вестибюле жилого дома в Монако, у границы с Францией. Ранения получили три человека, двое в критическом состоянии. Власти пока не раскрыли личности пострадавших, но, по информации СМИ, среди них — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а версия покушения на него — одна из основных.
Полиция Монако и соседней Франции разыскивает мужчину, подозреваемого в подрыве самодельной бомбы в центре средиземноморского княжества в понедельник, в результате которого несколько человек получили ранения, сообщил местный чиновник.
Взрыв прогремел около 21:00 по местному времени (22:00 мск), когда три человека входили в здание на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла (улица Преподобного отца Луи Фролла). Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который ранее оставил у входа сумку или пакет, а затем скрылся в направлении французского города Бозолей. Его личность пока не установлена. По словам государственного министра Монако Кристофа Мирмана, взрывное устройстве могло быть начинено болтами и дробью.
Двое взрослых в возрасте от 50 до 60 лет находятся в критическом состоянии, за их жизни борются врачи. 13-летний подросток получил менее тяжелые травмы.
Французские СМИ называют раненых членами семьи украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Кроме них помощь потребовалась еще нескольким людям, которые оказались неподалеку.
Мирман охарактеризовал взрыв как «преднамеренный акт» и допустил, что речь может идти о покушении. Он заявил, что не «ничего подобного раньше в княжестве не случалось».
Князь Альбер II назвал случившееся «отвратительным преступлением» и «шоком для всего монегасского сообщества».
После взрыва власти усилили меры безопасности, а полиция Монако и Франции начали совместный розыск.
Официальная процессуальная квалификация дела пока не объявлена. Власти не сообщали о мотивах, возможных заказчиках и связи преступления с терроризмом. Прокурор Монако Тибо Стефан сказал, что версия покушения остается рабочей, но не подтвержденной окончательно.