В Монако совершено покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева

Взрыв прогремел около 21:00 по местному времени (22:00 мск), когда три человека входили в здание на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла (улица Преподобного отца Луи Фролла). Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который ранее оставил у входа сумку или пакет, а затем скрылся в направлении французского города Бозолей. Его личность пока не установлена. По словам государственного министра Монако Кристофа Мирмана, взрывное устройстве могло быть начинено болтами и дробью.