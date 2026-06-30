Наталья Ильичева рассказала об основных аспектах обучения общественных наблюдателей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае началось обучение будущих общественных наблюдателей на выборах.
Говоря о процессе обучения, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Красноярском крае Наталья Ильичева подчеркнула: «Подготовка общественных наблюдателей проводится на основе единой образовательной программы Ассоциации “Независимый общественный мониторинг”. Участники обучения изучат правовые основы избирательного законодательства, порядок работы на избирательных участках, алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, методы противодействия информационным провокациям. Особое внимание будет уделено обеспечению общественного контроля за всеми формами голосования».
В ходе обучения наблюдатели изучат правовые основы избирательного законодательства, порядок работы на участках и алгоритмы действий в нестандартных ситуациях.
В дни голосования 18, 19 и 20 сентября наблюдатели будут находиться на всех избирательных участках Красноярского края.
Общественные наблюдатели не связаны с политическими партиями и кандидатами — это гарантирует их независимость и объективность. В дни голосования их задачи: выявлять нарушения, информировать граждан о ходе голосования и реагировать на нестандартные ситуации.
Также им предстоит активно работать в соцсетях, предоставлять жителям края объективную информацию о выборах и противодействовать распространению фейков.
Набор кандидатов в общественные наблюдатели проводит Общественная палата. Подробная информация по телефону +7 (391) 222−08−89.
Напомним, что осенью этого года состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ и Законодательного Собрания Красноярского края. Также в ряде муниципальных образований края пройдут выборы депутатов представительных органов.