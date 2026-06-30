В Раде предупредили о катастрофе в энергетике Украины

Депутат Верховной рады и заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что возможное введение почасовых отключений электроэнергии на Украине может серьезно ударить по экономике страны. По его мнению, ограничения в подаче электричества создадут дополнительные проблемы как для бизнеса, так и для обычных потребителей, пишет ТАСС.