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В Раде предупредили о катастрофе в энергетике Украины

Графики отключений электроэнергии на Украине грозят обернуться катастрофой для энергетики.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады и заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что возможное введение почасовых отключений электроэнергии на Украине может серьезно ударить по экономике страны. По его мнению, ограничения в подаче электричества создадут дополнительные проблемы как для бизнеса, так и для обычных потребителей, пишет ТАСС.

Политик отметил, что перебои с энергоснабжением способны спровоцировать рост цен на товары и услуги. Он предупредил, что последствия могут затронуть работу заправок, владельцев электромобилей и многие другие сферы, а негативный эффект будет распространяться по принципу цепной реакции.

Кучеренко также обратил внимание на существующие, по его словам, проблемы в тарифной системе и распределении доходов в энергетическом секторе. Он раскритиковал ситуацию, при которой значительная часть средств направляется владельцам солнечных электростанций, тогда как нагрузка на потребителей продолжает увеличиваться.

Ранее эксперты заявили о серьезной нагрузке на энергетическую систему Киева из-за продолжительной жары. По словам представителей отрасли, рост потребления электроэнергии может привести к масштабным ограничениям для населения и предприятий.