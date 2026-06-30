Член ОП Машаров: за нецелевое использование участка грозит штраф

Некоторые дачники используют свой участок не по целевому назначению. Под этим понимается осуществление на конкретном участке деятельности, не предусмотренной для данной категории земель и вида его разрешённого использования. Об этом заявил в беседе с RT Евгений Машаров, член Общественной палаты России.
«Например, земля предоставлена под ведение огородничества, а гражданин построил на таком участке магазин, гостиницу, автомастерскую, решил разводить скот или птицу… Если надзорные органы (например, Росреестр или органы местного самоуправления) выявят такое нарушение, сначала гражданину выдадут предписание устранить проблему», — добавил эксперт.
По его словам, если гражданин не исправит ситуацию, то ему грозит административный штраф по ст. 8.8 КоАП России.
«Размер штрафа зависит от того, определена ли кадастровая стоимость участка: для граждан это обычно 0,5—1% от неё (но не менее 10 тыс. рублей), а если стоимость не установлена — фиксированная сумма (10—20 тыс. рублей)», — объяснил Машаров.
В крайних случаях, если нарушение систематическое и гражданин не устранил его, то участок могут принудительно изъять через суд (ст. 285 ГК России), заключил собеседник RT.
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