Член ОП Машаров: за нецелевое использование участка грозит штраф

«Размер штрафа зависит от того, определена ли кадастровая стоимость участка: для граждан это обычно 0,5—1% от неё (но не менее 10 тыс. рублей), а если стоимость не установлена — фиксированная сумма (10—20 тыс. рублей)», — объяснил Машаров.