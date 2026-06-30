В Роскачестве объяснили, как распознать натуральный йогурт

Натуральный йогурт можно отличить от йогуртного продукта по ссылке на ГОСТ, составу и отсутствию загустителей.
Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Главный ориентир — маркировка. На упаковке должно быть указано «1×10⁷ КОЕ/г» либо стоять ссылка на" 31981–2013". Это подтверждает, что в продукте на протяжении всего срока годности сохраняются живые бактерии.
«Если в маркировке нет информации о количестве молочнокислых микроорганизмов, скорее всего, это не йогурт, а йогуртный продукт», — подчеркнули в ведомстве.
Специалисты также советуют проверять целостность упаковки и читаемость текста. Сам товар должен храниться на «холодной полке» при температуре от двух до шести градусов.
В составе качественного йогурта на первом месте стоят цельное или нормализованное молоко и закваска. Загустителей и консервантов быть не должно, хотя наличие сухого молока допустимо — без него сложно достичь нужной консистенции промышленным способом.
В йогуртах с фруктовым наполнителем разрешены стабилизирующие добавки, поскольку инородная среда требует нейтрализации.
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