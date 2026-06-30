Группировка «Восток» за сутки уничтожила семь станций связи Starlink

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 7 станций спутниковой связи Starlink и 38 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
«В течение суток противник потерял 2 пункта боепитания, 7 станций спутниковой связи Starlink, 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 33 пункта управления беспилотной авиацией», — рассказал офицер.
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