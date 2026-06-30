Группировка «Север» уничтожила за сутки 60 октокоптеров типа R-18

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 78 беспилотников самолетного типа и 60 октокоптеров типа R-18. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
«Уничтожен 31 пункт управления беспилотной авиацией, 78 БПЛА самолетного типа, 60 октокоптеров типа R-18 и семь наземных робототехнических комплексов противника», — сказал Межевых.
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