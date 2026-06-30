Делал ставки: экс-помощник премьера Британии признал вину

Экс-помощник премьер-министра Великобритании Риши Сунака Крейг Уильямс признал вину в незаконных ставках на дату парламентских выборов 2024 года. С соответствующим заявлением выступила Комиссия по азартным играм Соединённого Королевства, информирует ведомство.
Уильямс, занимавший должность в аппарате главы правительства, обладал служебной информацией, которая не подлежала разглашению. Воспользовавшись этими сведениями, он оформил пари на 130 долларов, поставив на проведение голосования в июле. Событие произошло всего за несколько дней до официального объявления даты выборов. В случае выигрыша чиновник мог получить выплату в размере 660 долларов.
Инцидент с участием Уильямса стал частью резонансного скандала, затронувшего Консервативную партию. Фигурантами расследования проходили более дюжины человек, так или иначе связанных с тори. Репутационный ущерб для партии оказался значительным: разбирательства развернулись непосредственно перед стартом избирательной кампании, добавив напряженности в политический процесс.
На момент публикации известно, что дело рассматривалось регулятором в рамках контроля за соблюдением правил игры на биржах ставок. По данным комиссии, подобные нарушения караются штрафными санкциями или дисквалификацией, однако окончательное решение по Уильямсу пока не обнародовано. Расследование в отношении других предполагаемых участников скандала продолжается.
Читайте также: Банду из Владивостока судят за фиктивный угон на 6,4 млн.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.