Делал ставки: экс-помощник премьера Британии признал вину

Уильямс, занимавший должность в аппарате главы правительства, обладал служебной информацией, которая не подлежала разглашению. Воспользовавшись этими сведениями, он оформил пари на 130 долларов, поставив на проведение голосования в июле. Событие произошло всего за несколько дней до официального объявления даты выборов. В случае выигрыша чиновник мог получить выплату в размере 660 долларов.