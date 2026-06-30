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Группировка «Запад» за сутки уничтожила 99 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ

Российские бойцы также поразили 49 пунктов управления беспилотной авиацией противника.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили 99 тяжелых боевых квадрокоптеров и 49 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 99 тяжелых боевых квадрокоптеров, а также 4 барражирующих боеприпаса», — сказал Бигма.

По его данным, вскрыты и уничтожены 3 склада с боеприпасами, 49 пунктов управления беспилотной авиацией, 2 станции спутниковой связи Starlink и станция радиоэлектронной борьбы.

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