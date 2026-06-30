ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Российские штурмовики неделю ползли в Писанцы Днепропетровской области для штурма, рассказал ТАСС стрелок группировки войск «Восток» с позывным Бредус.
«Много открытки (открытой местности — прим. ТАСС). Заходили почти неделю. Где-то ползком, ночевали под пончо. И уже потом, когда накопились, там уже начали штурм», — рассказал военнослужащий.
По словам бойца, на подходах к населенному пункту ВСУ сконцентрировали большое количество дронов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области.