Рядовой Гура принял на себя удар дрона, чтобы спасти пятерых гражданских

«Группа уже почти достигла безопасного района, когда ситуация резко осложнилась: над ними появился вражеский FPV дрон. Понимая, что взрыв рядом с группой из пяти человек приведет к тяжелым ранениям или гибели всех эвакуируемых, рядовой Гура мгновенно принял решение. Он резко отделился от колонны, побежал вперед и начал активно привлекать внимание оператора вражеского дрона открыв по нему огонь, чтобы выглядеть более заметной и приоритетной целью», — рассказали в министерстве.