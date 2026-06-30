Рядовой Гура принял на себя удар дрона, чтобы спасти пятерых гражданских

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Рядовой Назарий Гура в ходе эвакуации пятерых мирных жителей отвлек на себя атакующий FPV-дрон, увел его подальше от группы и получил ранение при близком разрыве, но спас гражданских. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Гура и еще несколько бойцов группировки «Центр» пешком эвакуировали пятерых мирных жителей. Сначала они шли через лесопосадки, потом по открытой местности, где пришлось двигаться перебежками из-за активности дронов ВСУ.
«Группа уже почти достигла безопасного района, когда ситуация резко осложнилась: над ними появился вражеский FPV дрон. Понимая, что взрыв рядом с группой из пяти человек приведет к тяжелым ранениям или гибели всех эвакуируемых, рядовой Гура мгновенно принял решение. Он резко отделился от колонны, побежал вперед и начал активно привлекать внимание оператора вражеского дрона открыв по нему огонь, чтобы выглядеть более заметной и приоритетной целью», — рассказали в министерстве.
Дрон переключил внимание на одиночную цель и устремился за военнослужащим. Боец продолжал бежать, уводя дрон подальше от мирных жителей. Через несколько секунд раздался взрыв — дрон сдетонировал рядом с военнослужащим, который успел в последний момент увернуться. Получив ранение, рядовой продолжил эвакуацию. Все пять мирных жителей были благополучно доставлены в безопасный район.