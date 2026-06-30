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Китай провел статические огневые испытания ракеты-носителя «Чжуцюэ-3»

Частная космическая компания LandSpace провела на северо-западе Китая статические огневые испытания многоразовой ракеты-носителя «Чжуцюэ-3 Y-2», сообщает агентство «Синьхуа».

Частная космическая компания LandSpace провела на северо-западе Китая статические огневые испытания многоразовой ракеты-носителя «Чжуцюэ-3 Y-2», сообщает агентство «Синьхуа».

«Чжуцюэ-3» — ракета-носитель многоразового использования, работающая на жидком кислородно-метановом топливе. Испытания прошли в пилотной зоне коммерческих космических инноваций «Дунфэн». Проведена проверка ракетной системы, системы стартового комплекса и их совместимости.

По информации компании, теперь, в соответствии с графиком, предстоит подготовка к запуску в рамках летных испытаний.