Китай провел статические огневые испытания ракеты-носителя «Чжуцюэ-3»

Частная космическая компания LandSpace провела на северо-западе Китая статические огневые испытания многоразовой ракеты-носителя «Чжуцюэ-3 Y-2», сообщает агентство «Синьхуа».
«Чжуцюэ-3» — ракета-носитель многоразового использования, работающая на жидком кислородно-метановом топливе. Испытания прошли в пилотной зоне коммерческих космических инноваций «Дунфэн». Проведена проверка ракетной системы, системы стартового комплекса и их совместимости.
По информации компании, теперь, в соответствии с графиком, предстоит подготовка к запуску в рамках летных испытаний.