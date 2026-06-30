Пезешкиан назвал условие выполнения Ираном пунктов соглашения с США

Президент отметил, что Иран при принятии решений опирается на рациональность и человеческое достоинство в отличие от тех, кто прибегает к «безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам». В то же время, по словам Пезешкиана, Тегеран начинает защищаться решительно и бесстрашно, если возникает такая необходимость.