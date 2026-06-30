Пезешкиан назвал условие выполнения Ираном пунктов соглашения с США

«Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства…» — сказал политик, которого цитирует телеканал Press TV.
Президент отметил, что Иран при принятии решений опирается на рациональность и человеческое достоинство в отличие от тех, кто прибегает к «безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам». В то же время, по словам Пезешкиана, Тегеран начинает защищаться решительно и бесстрашно, если возникает такая необходимость.
Напомним, 17 июня Иран и США официально оформили соглашение о завершении конфликта, подписав в электронном формате меморандум о взаимопонимании. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Иран предложил провести переговоры с американской стороной. Президент уточнил, что встреча должна состояться во вторник, 30 июня, в столице Катара городе Доха.