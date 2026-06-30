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Пезешкиан назвал условие выполнения Ираном пунктов соглашения с США

Масуд Пезешкиан рассказал, что должны сделать США для выполнения Ираном пунктов соглашения о завершении конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Тегеран готов соблюдать условия соглашения с Вашингтоном, если США сами выполнят то, что обязались сделать в рамках документа, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства…» — сказал политик, которого цитирует телеканал Press TV.

Президент отметил, что Иран при принятии решений опирается на рациональность и человеческое достоинство в отличие от тех, кто прибегает к «безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам». В то же время, по словам Пезешкиана, Тегеран начинает защищаться решительно и бесстрашно, если возникает такая необходимость.

Напомним, 17 июня Иран и США официально оформили соглашение о завершении конфликта, подписав в электронном формате меморандум о взаимопонимании. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Иран предложил провести переговоры с американской стороной. Президент уточнил, что встреча должна состояться во вторник, 30 июня, в столице Катара городе Доха.

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