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Боец Туман рассказал, что уничтожил дрон и спас технику с десантом у Писанцов

Стрелок группировки войск «Восток» рассказал, что никто из экипажа техники не пострадал.

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Стрелок группировки войск «Восток» с позывным Туман уничтожил дрон ВСУ у Писанцов в Днепропетровской области, который пытался атаковать российскую бронетехнику с десантом.

«Заехали просто на отстрелку по позициям. Заехали, отстрелялись. Ехали обратно. Птичка летит, наблюдает за мной. А я во весь рост из башни торчал. Всегда стою с автоматом. Увидел, давай по ней стрелять. Она несколько раз пыталась зайти [на удар]. Только на заход, ее подстрелил», — рассказал боец в беседе с ТАСС.

Он добавил, что в тот момент в бронетехнике находились несколько штурмовиков и экипаж. Никто не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области.