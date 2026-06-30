Боец Туман рассказал, что уничтожил дрон и спас технику с десантом у Писанцов

«Заехали просто на отстрелку по позициям. Заехали, отстрелялись. Ехали обратно. Птичка летит, наблюдает за мной. А я во весь рост из башни торчал. Всегда стою с автоматом. Увидел, давай по ней стрелять. Она несколько раз пыталась зайти [на удар]. Только на заход, ее подстрелил», — рассказал боец в беседе с ТАСС.