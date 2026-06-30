Боец Туман рассказал, что уничтожил дрон и спас технику с десантом у Писанцов

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Стрелок группировки войск «Восток» с позывным Туман уничтожил дрон ВСУ у Писанцов в Днепропетровской области, который пытался атаковать российскую бронетехнику с десантом.
«Заехали просто на отстрелку по позициям. Заехали, отстрелялись. Ехали обратно. Птичка летит, наблюдает за мной. А я во весь рост из башни торчал. Всегда стою с автоматом. Увидел, давай по ней стрелять. Она несколько раз пыталась зайти [на удар]. Только на заход, ее подстрелил», — рассказал боец в беседе с ТАСС.
Он добавил, что в тот момент в бронетехнике находились несколько штурмовиков и экипаж. Никто не пострадал.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области.