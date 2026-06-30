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Боец Туман: ВСУ безрезультатно пытаются контратаковать Писанцы

Стрелок группировки войск «Восток» сообщил, что за обстановкой в населенном пункте следят российские беспилотники, которые вовремя пресекают попытки противника.

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Украинские войска безуспешно пытаются контратаковать населенный пункт Писанцы в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС стрелок группировки войск «Восток» с позывным Туман.

«Пытаются они [ВСУ] обратно забрать этот населенник. Закатывают машины, птичками налетают, пытаются, чтобы мы не высовывались, а они чтобы заехали», — рассказал военнослужащий.

По его словам, за обстановкой в самом населенном пункте и в его окрестностях следят российские беспилотники, которые вовремя пресекают попытки противника контратаковать.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области.