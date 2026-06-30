Боец Туман: ВСУ безрезультатно пытаются контратаковать Писанцы

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Украинские войска безуспешно пытаются контратаковать населенный пункт Писанцы в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС стрелок группировки войск «Восток» с позывным Туман.
«Пытаются они [ВСУ] обратно забрать этот населенник. Закатывают машины, птичками налетают, пытаются, чтобы мы не высовывались, а они чтобы заехали», — рассказал военнослужащий.
По его словам, за обстановкой в самом населенном пункте и в его окрестностях следят российские беспилотники, которые вовремя пресекают попытки противника контратаковать.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области.