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Собянин: на подлёте к Москве сбили ещё 24 дрона

Силы ПВО отразили несколько волн атак на Москву, в общей сложности уничтожены ещё 24 беспилотника.

Силы ПВО отразили несколько волн атак на Москву, в общей сложности уничтожены ещё 24 беспилотника.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первая волна из пяти дронов была подавлена в 4:38 мск, затем силы ПВО ликвидировали ещё семь, после этого — четыре, и наконец ещё восемь БПЛА противника.

Все воздушные цели уничтожены на подлёте к городу. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.

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