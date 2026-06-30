Собянин: на подлёте к Москве сбили ещё 24 дрона

Силы ПВО отразили несколько волн атак на Москву, в общей сложности уничтожены ещё 24 беспилотника.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Первая волна из пяти дронов была подавлена в 4:38 мск, затем силы ПВО ликвидировали ещё семь, после этого — четыре, и наконец ещё восемь БПЛА противника.
Все воздушные цели уничтожены на подлёте к городу. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.