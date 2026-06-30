Основатель французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступил за начало прямого диалога между Парижем и Москвой для поиска путей завершения украинского конфликта. По его мнению, после окончания боевых действий сторонам потребуется выстроить систему взаимных гарантий безопасности.
Во время геополитического симпозиума политик подверг критике подход европейских стран к урегулированию кризиса. Он считает, что государства ЕС не смогли сыграть самостоятельную роль в мирном процессе и фактически передали решение ключевых вопросов другим международным структурам.
Ранее сообщалось, что подавляющее большинство стран Евросоюза на саммите в Брюсселе поддержали возможность контактов с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта.