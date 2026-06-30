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Во Франции заявили о необходимости выйти из НАТО и начать диалог с Россией

Французский политик заявил, что Париж должен выйти из НАТО и начать диалог с Москвой для урегулирования украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Основатель французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступил за начало прямого диалога между Парижем и Москвой для поиска путей завершения украинского конфликта. По его мнению, после окончания боевых действий сторонам потребуется выстроить систему взаимных гарантий безопасности.

Во время геополитического симпозиума политик подверг критике подход европейских стран к урегулированию кризиса. Он считает, что государства ЕС не смогли сыграть самостоятельную роль в мирном процессе и фактически передали решение ключевых вопросов другим международным структурам.

Меланшон также высказался за выход Франции из НАТО и отказ от участия в ряде международных объединений, включая G7. По его словам, Париж не должен участвовать в новых военных альянсах и обязан проводить более независимую внешнюю политику.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство стран Евросоюза на саммите в Брюсселе поддержали возможность контактов с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта.

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