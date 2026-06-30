Юрист Кузнецов: перекур в рабочее время может стать основанием для наказания

Юрист добавил, что отсутствие на рабочем месте в рабочее время может стать основанием для применения к сотруднику замечания или в отдельных случаях (с учётом фактических обстоятельств, наличия у работника действующих дисциплинарных взысканий и его отношения к труду в прошлом) более строгих мер дисциплинарной ответственности.