Юрист Кузнецов: перекур в рабочее время может стать основанием для наказания

Трудовое законодательство не предусматривает предоставление работникам дополнительных перерывов для перекура. Работник вправе использовать для этого обязательный перерыв для отдыха и питания, предусмотренный ст. 108 Трудового кодекса России.
Об этом напомнил в беседе с RT Александр Кузнецов, юрист по трудовому праву hh.ru.
«На уровне локальных актов работодатель может установить дополнительные перерывы, однако они должны быть предоставлены всем работникам, независимо от их отношения к курению, в противном случае у остальных работников могут возникнуть претензии к работодателю за необоснованное преимущество для курящих работников», — заявил специалист.
Он подчеркнул, что в рабочее время работник должен выполнять свои обязанности, хотя зачастую работодатели закрывают глаза на кратковременное отсутствие сотрудников.
«Контроль за отсутствием работника на рабочем месте может осуществляться непосредственным руководителем, с помощью пропускной системы на проходной, техническими средствами и иными доступными и законными способами, применяемыми в конкретной организации», — привёл примеры Кузнецов.
Юрист добавил, что отсутствие на рабочем месте в рабочее время может стать основанием для применения к сотруднику замечания или в отдельных случаях (с учётом фактических обстоятельств, наличия у работника действующих дисциплинарных взысканий и его отношения к труду в прошлом) более строгих мер дисциплинарной ответственности.
«В каждом отдельном случае работодатель должен провести оценку фактических обстоятельств проступка, правильно определить меру ответственности и избегать избирательности при привлечении к дисциплинарной ответственности», — заключил собеседник RT.
Ранее россиянам объяснили, что отпуск новому работнику могут предоставить до истечения полугода.