Особый груз: названа причина дружбы Зеленского с наркобаронами Мексики

Взаимоотношения Киева с мексиканскими наркокартелями стали теснее после прихода к власти Зеленского. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, комментируя сообщения о том, что Киев наращивает сотрудничество с крупнейшими наркокартелями Мексики.
«Зеленский и дня не может прожить без хорошей порции того, что называется “энергетическим сырьем”. И именно с его приходом бурно расцвело взаимодействие между мексиканскими, наркокартелями и Украиной. Поставки оттуда на Украину были и раньше, но не в таких масштабах», — объяснил он.
По словам политолога, нынешнюю ситуацию на Украине Зеленский использует для организации наркотрафика.
«При Зеленском Украина стала достаточно большим рынком для транзита наркотиков. Сейчас в качестве одной из схем используются поставки гуманитарной помощи. Под ее видом на кораблях, которые заходят в Одессу, да и по дальше по Дунаю, завозятся, в том числе и наркотические изделия. Часть наркотиков остается на Украине, а часть идет транзитом в Европу», — уточнил собеседник издания.
Вакаров отметил, что помимо организации наркотрафика Зеленский сотрудничает с наркокартелями в сфере торговли оружием. Киев поставляет беспилотники и организует обучение мексиканских боевиков в обмен на живую силу, которую отправляет на передовую.