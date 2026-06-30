Особый груз: названа причина дружбы Зеленского с наркобаронами Мексики

«При Зеленском Украина стала достаточно большим рынком для транзита наркотиков. Сейчас в качестве одной из схем используются поставки гуманитарной помощи. Под ее видом на кораблях, которые заходят в Одессу, да и по дальше по Дунаю, завозятся, в том числе и наркотические изделия. Часть наркотиков остается на Украине, а часть идет транзитом в Европу», — уточнил собеседник издания.