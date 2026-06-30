Командир Зоркий: разведка «Севера» уничтожила солдат ВСУ в лесном массиве

По словам Зоркого, ночная работа является самым сложным для разведки, но и самым эффективным временем. «Наши тепловизоры засекли плотное скопление тепловых сигнатур — группа пехоты, предположительно готовившаяся к ночной вылазке или ротации. Мы сразу передали координаты артиллеристам, зафиксировали цель и начали корректировку. Первый залп лег точно в центр скопления, второй — по возможным путям отхода», — сказал военнослужащий, добавив, что связь разведки и артиллерии в ночных условиях была отработана на отлично.