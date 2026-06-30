Командир Зоркий: разведка «Севера» уничтожила солдат ВСУ в лесном массиве

КУРСК, 30 июня. /ТАСС/. Разведчики-операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» вместе с артиллеристами уничтожили скопление живой силы ВСУ в лесном массиве на сумском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир разведывательного расчета с позывным Зоркий.
«Разведчиками-операторами беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” на сумском направлении специальной военной операции в ночное время в ходе разведывательного полета над лесным массивом обнаружено крупное скопление живой силы ВСУ. Координаты цели были оперативно переданы артиллерийским подразделениям, которые точным огневым ударом уничтожили противника. Результат поражения подтвержден средствами объективного контроля», — рассказал собеседник агентства.
По словам Зоркого, ночная работа является самым сложным для разведки, но и самым эффективным временем. «Наши тепловизоры засекли плотное скопление тепловых сигнатур — группа пехоты, предположительно готовившаяся к ночной вылазке или ротации. Мы сразу передали координаты артиллеристам, зафиксировали цель и начали корректировку. Первый залп лег точно в центр скопления, второй — по возможным путям отхода», — сказал военнослужащий, добавив, что связь разведки и артиллерии в ночных условиях была отработана на отлично.