«Сдашься первым»: кипрский журналист пригрозил Латвии войной с РФ

«Это очень опасная идея, которая приближает нас всех к войне с Москвой, в которой ты же сдашься первым», — заявил Христофору, обращаясь к латвийскому премьеру. По словам журналиста, подобные шаги демонстрируют, что всё больше стран Евросоюза склоняются к эскалации конфликта, поддерживая совместное с Киевом производство вооружений.