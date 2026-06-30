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«Сдашься первым»: кипрский журналист пригрозил Латвии войной с РФ

Инициатива премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса о строительстве совместного с Украиной завода по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией может привести к прямому столкновению Евросоюза с Москвой.

Инициатива премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса о строительстве совместного с Украиной завода по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией может привести к прямому столкновению Евросоюза с Москвой. С таким предупреждением в эфире YouTube-канала выступил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Это очень опасная идея, которая приближает нас всех к войне с Москвой, в которой ты же сдашься первым», — заявил Христофору, обращаясь к латвийскому премьеру. По словам журналиста, подобные шаги демонстрируют, что всё больше стран Евросоюза склоняются к эскалации конфликта, поддерживая совместное с Киевом производство вооружений.

Накануне Кулбергс официально объявил о планах развивать сотрудничество с Украиной в военно-промышленной сфере, предусматривающее создание предприятия в приграничной зоне. Премьер также сообщил о намерении развернуть на границе систему дронов-перехватчиков для противодействия беспилотникам.

С конца марта воздушное пространство стран Балтии неоднократно нарушали украинские БПЛА. При этом Латвия, Литва и Эстония отрицали, что давали Киеву разрешение на использование своей территории для атак на Россию. Москва направила прибалтийским республикам официальное предупреждение.

19 мая Служба внешней разведки РФ сообщила, что командование ВСУ готовит новую серию ударов по тыловым регионам России и планирует запускать дроны с территории стран Балтии для сокращения времени подлета к целям. В СВР подчеркивали, что Киев стремится таким образом продемонстрировать западным покровителям сохранение боевого потенциала ВСУ.

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