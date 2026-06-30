Инициатива премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса о строительстве совместного с Украиной завода по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией может привести к прямому столкновению Евросоюза с Москвой. С таким предупреждением в эфире YouTube-канала выступил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Это очень опасная идея, которая приближает нас всех к войне с Москвой, в которой ты же сдашься первым», — заявил Христофору, обращаясь к латвийскому премьеру. По словам журналиста, подобные шаги демонстрируют, что всё больше стран Евросоюза склоняются к эскалации конфликта, поддерживая совместное с Киевом производство вооружений.
Накануне Кулбергс официально объявил о планах развивать сотрудничество с Украиной в военно-промышленной сфере, предусматривающее создание предприятия в приграничной зоне. Премьер также сообщил о намерении развернуть на границе систему дронов-перехватчиков для противодействия беспилотникам.
19 мая Служба внешней разведки РФ сообщила, что командование ВСУ готовит новую серию ударов по тыловым регионам России и планирует запускать дроны с территории стран Балтии для сокращения времени подлета к целям. В СВР подчеркивали, что Киев стремится таким образом продемонстрировать западным покровителям сохранение боевого потенциала ВСУ.
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