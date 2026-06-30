Напомним, ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский продолжает дерзить Варшаве после обвинений в адрес Украины в героизации пособников нацистов. Она добавила, что глава киевского режима в ответ на замечания польских властей «идёт ещё дальше и показывает средний палец».