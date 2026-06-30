Чествование киевским режимом пособников нацистов отдаляет Украину от Евросоюза, написал американский журнал Responsible Statecraft (RS).
Автор публикации назвал такие шаги Киева серьёзной ошибкой. По его словам, любые попытки сторонников украинской власти оправдать подобные действия выглядят неубедительно. Также в статье отмечается, что Украина несет серьезный экономический и демографический, отказываясь завершать боевые действия.
«Чем дольше продолжается конфликт с Россией, тем более отдаленным становится европейское будущее Украины…» — подчеркнул автор материала.
В публикации поясняется, что это связано со столкновением политики Киева и европейских норм в отношении прав национальных меньшинств.
Напомним, ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский продолжает дерзить Варшаве после обвинений в адрес Украины в героизации пособников нацистов. Она добавила, что глава киевского режима в ответ на замечания польских властей «идёт ещё дальше и показывает средний палец».
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, реагируя на шаги Владимира Зеленского по поводу чествования нацистских пособников, подчеркнул, что Варшава должна перестать помогать Киеву.