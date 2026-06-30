Собянин: ещё три БПЛА уничтожены на подлёте к Москве

Система ПВО Минобороны уничтожила ещё три беспилотника, летевших на Москву.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны сбиты ещё три беспилотника, летевших на Москву», — написал он.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее Собянин написал об уничтожении 24 БПЛА противника.
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.
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