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Собянин: ещё три БПЛА уничтожены на подлёте к Москве

Система ПВО Минобороны уничтожила ещё три беспилотника, летевших на Москву.

Система ПВО Минобороны уничтожила ещё три беспилотника, летевших на Москву.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны сбиты ещё три беспилотника, летевших на Москву», — написал он.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее Собянин написал об уничтожении 24 БПЛА противника.

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.

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