Республика Сербская намерена отстаивать безвиз для россиян в Боснию и Герцеговину

«Республика Сербская не позволит, чтобы Босния и Герцеговина ввела визы для граждан Российской Федерации, независимо от того, кто бы выдвинул такое требование. По этому вопросу компромиссов нет», — сказал господин Селак в разговоре с ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).