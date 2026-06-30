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Республика Сербская намерена отстаивать безвиз для россиян в Боснию и Герцеговину

Республика Сербская не допустит введения Боснией и Герцеговиной виз для россиян, заявил министр юстиции Республики Сербской Горан Селак.

Республика Сербская не допустит введения Боснией и Герцеговиной виз для россиян, заявил министр юстиции Республики Сербской Горан Селак.

«Республика Сербская не позволит, чтобы Босния и Герцеговина ввела визы для граждан Российской Федерации, независимо от того, кто бы выдвинул такое требование. По этому вопросу компромиссов нет», — сказал господин Селак в разговоре с ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Сейчас для россиян в Боснии и Герцеговине действует безвизовый режим в течение 30 дней в каждом периоде продолжительностью 60 дней, начиная с даты первого въезда.