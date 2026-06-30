Дмитриев сыронизировал о поддержке Мерцем проигравшей на ЧМ сборной Германии

До этого сборная Германии четыре раза доводила дело до серии пенальти на чемпионатах мира и во всех случаях выиграла. Всего для немцев это второе поражение в послематчевых 11-м ударах на крупных турнирах. Первое случилось в 1976 году в финале чемпионата Европы с командой Чехословакии. Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира.