Израиль разрабатывает лазеры для атак в космическом пространстве

«Если нам это удастся, это обеспечит нам преимущество в сдерживании, в способности атаковать, уничтожать и во всех других аспектах по сравнению с нашими врагами, обладающими большими ресурсами», добавил также Исраэль Кац. 25 июня он заявлял, что Израиль полон решимости стать ведущим игроком, обладающим возможностями нанесения ударов из космоса.