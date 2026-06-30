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Меланшон призвал Францию выйти из НАТО ради переговоров с Россией

Парижу необходимо покинуть Североатлантический альянс и вступить в прямой диалог с Москвой, заявил основатель французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Парижу необходимо покинуть Североатлантический альянс и вступить в прямой диалог с Москвой, заявил основатель французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Его слова приводит РИА Новости.

Меланшон подверг резкой критике страны Евросоюза за их неспособность участвовать в урегулировании украинского конфликта и перекладывание ответственности на Брюссель.

«Мы должны войти с Россией в дискуссии, которые позволят нам получить взаимные гарантии, когда все события подойдут к концу», — подчеркнул он.

Меланшон также выступил против членства Франции в «закрытых клубах» вроде G7 и любых новых военных союзах.

«Не может быть и речи о том, чтобы оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции», — заключил лидер «Непокорившейся Франции».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке главы Евросовета Антониу Кошты в стремлении наладить диалог с Россией.

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