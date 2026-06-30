«Станет законной целью»: в Госдуме высказались о строительстве завода дронов в Латвии

Завод по производству дронов, который Латвия намерена построить совместно с Украиной вблизи границ с Россией и Белоруссией, станет законной целью для российских ВС. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«Если это произойдет, то данное производство станет нашей законной целью, потому что беспилотники будут запускаться на нашу территорию, именно на мирные города, на объекты социальной инфраструктуры», — сказал он в интервью ТАСС.
По словам Водолацкого, любая страна Балтии, которая примет решение о производстве беспилотников для Украины, должна понимать, что подобные предприятия могут стать объектами поражения.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае активного освоения НАТО территорий Балтийского региона, Россия примет ответные меры. По его словам, утверждения о сугубо оборонительной роли альянса утратили актуальность, поскольку он сам от них отказался.