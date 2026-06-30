DM: в Пентагоне считают, что Хегсет подрывает моральный дух ведомства

Некоторые собеседники газеты заявили, что руководство ведомства стало слишком зависеть от личных взглядов и амбиций министра. Отдельное внимание уделяется ситуации вокруг генерала Кристофера Донахью, руководившего сухопутными силами США в Европе и Африке. В Пентагоне при этом опровергли информацию о его увольнении, заявив, что генерал решил уйти в отставку по собственной инициативе.