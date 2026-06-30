DM: в Пентагоне считают, что Хегсет подрывает моральный дух ведомства

По данным издания, моральный климат в американском оборонном ведомстве заметно ухудшился на фоне серии кадровых перестановок и увольнений. Источники утверждают, что многие решения принимались без объяснения причин, что вызвало напряженность среди военнослужащих и гражданских сотрудников, работавших под руководством уволенных чиновников.
Некоторые собеседники газеты заявили, что руководство ведомства стало слишком зависеть от личных взглядов и амбиций министра. Отдельное внимание уделяется ситуации вокруг генерала Кристофера Донахью, руководившего сухопутными силами США в Европе и Африке. В Пентагоне при этом опровергли информацию о его увольнении, заявив, что генерал решил уйти в отставку по собственной инициативе.
Ранее первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала фейковыми сведения о том, что президент США Дональд Трамп якобы планирует отправить в отставку министра обороны Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.