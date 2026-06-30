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DM: в Пентагоне считают, что Хегсет подрывает моральный дух ведомства

В Пентагоне растет недовольство стилем руководства министра обороны США Пита Хегсета.

Источник: Аргументы и факты

В Пентагоне растет недовольство стилем руководства министра обороны США Пита Хегсета. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, сотрудники ведомства считают, что глава Пентагона игнорирует мнения коллег и принимает решения в жесткой форме, не допуская обсуждений.

По данным издания, моральный климат в американском оборонном ведомстве заметно ухудшился на фоне серии кадровых перестановок и увольнений. Источники утверждают, что многие решения принимались без объяснения причин, что вызвало напряженность среди военнослужащих и гражданских сотрудников, работавших под руководством уволенных чиновников.

Некоторые собеседники газеты заявили, что руководство ведомства стало слишком зависеть от личных взглядов и амбиций министра. Отдельное внимание уделяется ситуации вокруг генерала Кристофера Донахью, руководившего сухопутными силами США в Европе и Африке. В Пентагоне при этом опровергли информацию о его увольнении, заявив, что генерал решил уйти в отставку по собственной инициативе.

Ранее первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала фейковыми сведения о том, что президент США Дональд Трамп якобы планирует отправить в отставку министра обороны Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

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