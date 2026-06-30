В стране ЕС назвали срок возможного конфликта России с НАТО

Предупреждение прозвучало перед саммитом НАТО в Анкаре, который должен пройти 7−8 июля. Как отмечается в публикации, российская тема станет одной из центральных на встрече лидеров альянса. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия, по оценкам альянса, может быть готова применить силу против НАТО в течение пяти лет.