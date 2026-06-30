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В стране ЕС назвали срок возможного конфликта России с НАТО

Министерство обороны Нидерландов предупредило, что Россия, по худшему сценарию западных разведок, может быть способна начать ограниченную военную кампанию против страны НАТО в течение года после завершения украинского конфликта.

Министерство обороны Нидерландов предупредило, что Россия, по худшему сценарию западных разведок, может быть способна начать ограниченную военную кампанию против страны НАТО в течение года после завершения украинского конфликта. Такая оценка приведена в ежегодной оборонной стратегии ведомства.

В документе, как передает AFP, говорится, что Европа находится в «серой зоне» между войной и миром. Нидерландские спецслужбы считают, что Россия готовится к долгосрочному противостоянию с Европой. На этом фоне Гаага увязала поддержку Украины с собственной оборонной перестройкой и подготовкой НАТО к возможной эскалации.

Нидерланды заявили о планах резко ускорить модернизацию армии. Среди ключевых направлений названы беспилотные системы: власти хотят добиться, чтобы в течение пяти лет половина оперативных возможностей вооруженных сил стала беспилотной. Для этого планируется создать специальную лабораторию по разработке и производству дронов, в том числе средств борьбы с беспилотниками.

Предупреждение прозвучало перед саммитом НАТО в Анкаре, который должен пройти 7−8 июля. Как отмечается в публикации, российская тема станет одной из центральных на встрече лидеров альянса. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия, по оценкам альянса, может быть готова применить силу против НАТО в течение пяти лет.

Москва отвергает утверждения о планах нападения на НАТО. Кремль ранее называл подобные заявления необоснованными, а также указывал, что расширение альянса на восток само по себе рассматривается Россией как угроза безопасности.

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