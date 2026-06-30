Сенатор Шейкин: мошенники могут убеждать человека снять запрет на кредиты

Теоретически мошенники могут попытаться снять самозапрет на кредиты, но сделать это заметно сложнее, чем просто оформить заём по украденным паспортным данным. Самозапрет как раз и создан для того, чтобы разорвать типовую мошенническую цепочку, где аферисты получают доступ к данным человека и сразу оформляют кредит.
Об этом напомнил в беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.
«Официально снять самозапрет можно через “Госуслуги” или через МФЦ. При этом онлайн-заявление требует подтверждённой учётной записи и усиленной электронной подписи — например, через “Госключ”. Кроме того, снятие запрета начинает действовать не мгновенно, а только после так называемого периода охлаждения», — рассказал сенатор.
Это важная защита, поскольку у человека появляется время, чтобы заметить подозрительное действие и снова установить запрет, отметил он.
Однако этот аспект тоже не лишён риска. Прежде всего это связано с социальной инженерией. Мошенники могут убеждать человека снять запрет самостоятельно под предлогом «защиты счёта», «проверки кредитной истории», «ошибочного ограничения», «компенсации» или «разблокировки “Госуслуг”. В таком случае человек сам выполняет выгодные злоумышленникам действия, не понимая, что фактически открывает возможность для оформления кредита», — предупредил парламентарий.
Важно понимать, что, если самозапрет установлен, одних паспортных данных, СНИЛС, ИНН или номера телефона мошенникам недостаточно, добавил он.
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«Банк или МФО должны проверить кредитную историю, увидеть действующий запрет и отказать в выдаче кредита, если он распространяется на этот вид договора. Поэтому главный совет — не выполнять никаких действий с самозапретом по просьбе звонящего, кем бы он ни представлялся. Если кто-то просит снять запрет, подписать заявление в “Госключе”, подтвердить действие на “Госуслугах” или срочно идти в МФЦ по тем или иным причинам, разговор нужно прекращать», — посоветовал Шейкин.
Если есть подозрение, что самозапрет снят без участия пользователя, нужно сразу проверить его статус на «Госуслугах», заново установить запрет, сменить пароль, проверить номер телефона и почту в профиле, завершить активные сессии и запросить кредитную историю, добавил он.
Если кредит уже оформлен, необходимо обращаться в банк или МФО, бюро кредитных историй и полицию, заключил собеседник RT.
Ранее россиянам объяснили, смогут ли мошенники взять кредит при наличии самозапрета.