Сенатор Шейкин: мошенники могут убеждать человека снять запрет на кредиты

«Банк или МФО должны проверить кредитную историю, увидеть действующий запрет и отказать в выдаче кредита, если он распространяется на этот вид договора. Поэтому главный совет — не выполнять никаких действий с самозапретом по просьбе звонящего, кем бы он ни представлялся. Если кто-то просит снять запрет, подписать заявление в “Госключе”, подтвердить действие на “Госуслугах” или срочно идти в МФЦ по тем или иным причинам, разговор нужно прекращать», — посоветовал Шейкин.