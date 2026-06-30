В России создали микро-вертолет для преодоления минных полей и водных преград

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские специалисты разработали микро-вертолет для оперативного преодоления бойцами минных полей и водных преград. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
«Специалистами ЦКБР совместно с передовыми инженерными группами России создан новый пилотируемый микро-вертолет. Принципиально новое изделие способно летать ниже уровня деревьев, маневрируя между препятствиями не хуже спортивного байка. Сегодня оперативное перемещение бойцов в зоне боевых действий осуществляется небольшой и высокопроходимой наземной техникой такой как квадроциклы и мотоциклы-вездеходы. Но у них есть одна проблема: они перемещаются по земле и поэтому зависят от рельефа местности, состояния дорог и уязвимы для мин и дронов-ждунов противника. Они не могут “перемахнуть” через препятствия, водные преграды и лесополосы», — сказал Кузякин.
По его словам, новые технологии позволили совместить маневренность квадроцикла и вертолета. «Изделие собирается на месте за полчаса. Минимальная высота полета снижает риски серьезно повредиться при падении, если что-то пойдет не так. При соблюдении правил полета на этой технике перемещаться в зоне боевых действий в разы безопасней. Да, этот вертолет может быть сбит дроном, но и любая наземная техника также может подвергаться атакам. Только на микро-вертолете больше шансов пройти опасный участок быстрее, чем противник успеет среагировать», — сообщил Кузякин.
Специалист отметил простоту управления изделием. «Большинство бойцов, имеющих опыт управления FPV-дронами в пилотажном режиме, легко “пересядут” на этот вертолет. Для ускорения обучения был разработан симулятор-тренажер вертолета, который позволит “набить руку” в управлении, перед тем, как сесть за штурвал», — сказал генконструктор ЦКБР.
Кузякин уточнил, что экстремально малый вертолет выполнен по соосной схеме. «При этом уменьшение размера не приводит к потере преимуществ, которые дает соосная вертолетная схема: высокая маневренность, небольшие размеры, укороченные несущие винты и надёжность. Россия всегда обладала высочайшими компетенциями в области вертолётов соосной схемы. Советские, а потом российские вертолёты соосники — без преувеличения, визитная карточка вертолетостроения в мировом масштабе», — подчеркнул он.
Специалист подчеркнул, что, как показывает опыт СВО, «победа куется комплексом решений». «И сегодня у нас есть новый инструмент в номенклатуре разработок для военных, призванный сделать службу наших бойцов более безопасной, куда более эффективной и смертоносной для врага. Если нам удастся сделать этот воздушный квадроцикл массовым, обучить и “поставить на крыло” наших парней, то положение на фронте изменится ближайшее время. Технические характеристики не раскрываются, но достаточно сказать, что вертолет может пронести вооруженного экипированного бойца от населенника до райцентра и назад на высоте придорожных столбов, ниже деревьев», — добавил генконструктор ЦКБР.