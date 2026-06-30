В России создали микро-вертолет для преодоления минных полей и водных преград

Специалист подчеркнул, что, как показывает опыт СВО, «победа куется комплексом решений». «И сегодня у нас есть новый инструмент в номенклатуре разработок для военных, призванный сделать службу наших бойцов более безопасной, куда более эффективной и смертоносной для врага. Если нам удастся сделать этот воздушный квадроцикл массовым, обучить и “поставить на крыло” наших парней, то положение на фронте изменится ближайшее время. Технические характеристики не раскрываются, но достаточно сказать, что вертолет может пронести вооруженного экипированного бойца от населенника до райцентра и назад на высоте придорожных столбов, ниже деревьев», — добавил генконструктор ЦКБР.