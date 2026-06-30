Беспилотники «Севера» уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ за ночь

КУРСК, 30 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили четыре пункта управления БПЛА и более 30 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.
«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. Координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи. Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено: 3 огневые группы, 4 пункта [управления БПЛА] и пункт временной дислокации ВСУ, общая численность потерь составила более 30 солдат ВСУ», — рассказали там.