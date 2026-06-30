Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники «Севера» уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ за ночь

Также были поражены более 30 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях, заявили в группировке войск.

КУРСК, 30 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили четыре пункта управления БПЛА и более 30 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. Координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи. Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено: 3 огневые группы, 4 пункта [управления БПЛА] и пункт временной дислокации ВСУ, общая численность потерь составила более 30 солдат ВСУ», — рассказали там.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше